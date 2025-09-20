In carcere per 485 giorni viene assolto dalle accuse | 31enne sarà risarcito con 108mila euro
Un uomo di 31 anni otterrà oltre 100mila euro di risarcimento perché ha trascorso 485 giorni in carcere pur non essendo realmente colpevole del reato che gli veniva contestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In carcere 485 giorni ingiustamente: assolto il 31enne accusato di violenza sessuale. Risarcito con 108 mila euro
In carcere 485 giorni ingiustamente: assolto il 31enne accusato di violenza sessuale. Risarcito con 108 mila euro - Hamza Elayar era stato arrestato per la violenza ai danni di due ragazze su un treno della Saronno-
