In bici scippa una donna e tenta la fuga | rincorso e fermato da vigili del fuoco fuori servizio

Ha visto in diretta uno scippo con tanto di signora gettata in terra e non si è fatto intimidire rincorrendo di corsa lo scippatore che era alla guida di una bicicletta. Un centinaio di metri di rincorsa e infine il blocco e la cattura in attesa dell'arrivo dei militari dell'Arma già. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La mia Caserta va curata. Questi incivili e bivaccatori che ormai fanno quello che vogliono in mezzo alle nostre strade, deve finire. I marciapiedi sono fatti per i pedoni, non per voi incivili che passate con motorini, bici elettriche e date fastidio! Multe e telecamer

In bici scippa una donna e tenta la fuga: rincorso e fermato da vigili del fuoco fuori servizio; Cinzia Dal Pino insegue il ladro che le aveva rubato la borsetta. Poi lo investe con il Suv e lo uccide. «Gli è passata sopra più volte».

Scippa una donna che va in bici e minaccia gli altri con la siringa a Porto San Giorgio - PORTO SAN GIORGIO Scippa una donna che va in bici, inseguito dai passanti, minaccia tutti con una siringa e scappa. Secondo corriereadriatico.it

Tenta di rapinare una donna in bici, poi aggredisce un uomo alla stazione e lo ferisce gravemente. Arrestato a Pesaro - Prima tenta di rapinare una donna in bicicletta poi, il giorno dopo, scatena una violenta lite in stazione a Pesaro aggredendo una persona con un tubo in ferro e ferendola in maniera grave al ... Lo riporta corriereadriatico.it