In attesa del candidato presidente si fanno avanti gli aspiranti consiglieri di FdI

TRICASE – Mentre si prolunga l’attesa degli elettori di centrodestra, ansiosi di conoscere il nome del candidato alla presidenza della Regione Puglia, maturano le prime iniziative elettorali degli aspiranti consiglieri.Ieri sera, nel Cinema Moderno di Tricase, è stata presentata la candidatura di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

