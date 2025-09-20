in anteprima il video maestro wule omaggio dei 7grani al monaco buddista

Milano, 20 set. (askanews) - In anteprima il video "Maestro Wule", nuovo videoclip dei 7grani, girato in Madagascar durante il Festival Mondiale della Pace e delle arti, racconta questa incredibile esperienza artistica e di vita. I 7grani, la band composta dai tre fratelli comaschi Settegrani, sono stati invitati a suonare al First World Peace Cultural and Arts Festival nel monastero di Xizu sito a Andranolovena in Madagascar. La band si è esibita al fianco dell'orchestra di Monaci Buddisti del Maestro Wule, ensemble musicale patrimonio dell'Unesco. Durante la settimana del Festival, i 7grani hanno suonato i loro brani più importanti, alcune canzoni tradizionali cinesi e hanno eseguito un brano dedicato al maestro Wule; una canzone che parla della forza della musica come messaggio di pace, un omaggio alla sua missione artistica "portare nel mondo umanità, gentilezza e pace attraverso l'arte e la musica" I 7grani sono stati chiamati per il loro percorso musicale, attento e sensibile alle tematiche sociali, di libertà e di integrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

