In Altre Parole Bentivoglio e Fratoianni tra gli ospiti di Gramellini

Davidemaggio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il buon debutto della scorsa settimana, torna su La7 questa sera, sabato 20 settembre, In Altre Parole, il talk condotto da Massimo Gramellini in onda dalle 20:35 fino a mezzanotte circa. Anticipazioni e ospiti del 20 settembre 2025. Nel nuovo appuntamento, centrali saranno come sempre le storie, l’attualità e gli sguardi inediti sul presente. In apertura, Gramellini commenterà con Ezio Mauro la situazione nazionale e internazionale affrontando il tema della libertà di parola e il crescendo d’odio che sta infiammando il dibattito in Occidente. Nel corso della serata spazio per l’incontro con Fabrizio Bentivoglio, attore e regista, che questa volta si presenta in veste di scrittore con il suo libro Piccolo almanacco dell’attore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

in altre parole bentivoglio e fratoianni tra gli ospiti di gramellini

© Davidemaggio.it - In Altre Parole, Bentivoglio e Fratoianni tra gli ospiti di Gramellini

In questa notizia si parla di: parole - bentivoglio

In altre parole su La7: Ezio Mauro e Fabrizio Bentivoglio tra gli ospiti di sabato 20 settembre; In altre Parole: tra gli ospiti Ezio Mauro e Nicola Fratoianni; In altre parole stasera 20 settembre in tv: Massimo Gramellini guida un sabato di riflessioni e ospiti autorevoli.

parole bentivoglio fratoianni ospitiIn altre parole su La7: Ezio Mauro e Fabrizio Bentivoglio tra gli ospiti di sabato 20 settembre - Tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di In altre parole, sabato 20 settembre 2025, condotto da Massimo Gramellini su La7. Segnala gazzetta.it

In altre parole, anticipazioni 20 settembre: temi, rubriche, servizi e ospiti di Massimo Gramellini - 55, torna su La7 l’appuntamento con “In Altre Parole”, il talk di ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parole Bentivoglio Fratoianni Ospiti