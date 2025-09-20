in altre parole bentivoglio e fratoianni tra gli ospiti di gramellini

Dopo il buon debutto della scorsa settimana, torna su La7 questa sera, sabato 20 settembre, In Altre Parole, il talk condotto da Massimo Gramellini in onda dalle 20:35 fino a mezzanotte circa. Anticipazioni e ospiti del 20 settembre 2025. Nel nuovo appuntamento, centrali saranno come sempre le storie, l’attualità e gli sguardi inediti sul presente. In apertura, Gramellini commenterà con Ezio Mauro la situazione nazionale e internazionale affrontando il tema della libertà di parola e il crescendo d’odio che sta infiammando il dibattito in Occidente. Nel corso della serata spazio per l’incontro con Fabrizio Bentivoglio, attore e regista, che questa volta si presenta in veste di scrittore con il suo libro Piccolo almanacco dell’attore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

