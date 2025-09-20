In 32 mila allo stadio per vedere il Palermo | Ma tutti i bagni erano chiusi con dei catenacci

Palermotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera allo stadio, in occasione di Palermo Bari, con ben 32 mila spettatori in gradinata superiore, come bella sorpresa prima della partita, tutti i bagni erano chiusi con tanto di catenaccio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

