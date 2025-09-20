In 32 mila allo stadio per vedere il Palermo | Ma tutti i bagni erano chiusi con dei catenacci
Ieri sera allo stadio, in occasione di Palermo Bari, con ben 32 mila spettatori in gradinata superiore, come bella sorpresa prima della partita, tutti i bagni erano chiusi con tanto di catenaccio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: mila - stadio
Stadio Maradona, l’assessore Cosenza: Per gli europei del 2032 un impianto da 70 mila posti
Serata indimenticabile allo stadio Oreste Granillo: in 20 mila per Operazione nostalgia
Milan e San Siro: binomio eterno o siete pronti al nuovo stadio? ? Vai su Facebook
#Milan, #Kristensen è nel mirino: il Diavolo prepara il colpo per la difesa a gennaio. Il danese costa più di 15 milioni e sabato affronterà i rossoneri con l'Udinese. via @Gazzetta_it | @MarcoGuidi13 - X Vai su X
Stadio San Siro, Sala: Accordo con Inter e Milan per la vendita; La Lega Serie A non ha altri stadi per far giocare Milan-Como, se non in Australia; Pinguini Tattici Nucleari, la carica dei 32mila alla stadio Del Conero.