Imu | record di raccolta nel 2024 Il Nord versa il triplo del Sud Roma supera Milano E il Vaticano?
Roma, 20 settembre 2025 – E’ il dato storico più alto di sempre, quello relativo all’ Imu 2024. Lo Stato ha infatti incassato 16,9 miliardi, e l’aumento su base annua è del 18%, essendo stato il gettito 2023 di 14,37 miliardi di euro. Il trend di crescita è costante negli ultimi 5 anni, fatto salvo il 2023 unico anno in controtendenza. I dati sono stati elaborati dal Centro Studi Enti Locali sulla base della banca-dati Siope+ del Ministero di Economia e Finanza. Il divario fra Nord e Sud. I dati del totale 2024, sono in gran parte derivanti dalla riscossione ordinaria mentre la parte restante proviene dal recupero dell'evasione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
