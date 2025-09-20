Impianto rifiuti via libera al ricorso al Presidente della Repubblica
Sarà ricorso al Presidente della Repubblica contro l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto rifiuti da 349mila tonnellate annue rilasciato alla Caivano Calcestruzzi. Lo ha deliberato la giunta comunale di Pignataro Maggiore che ha votato all’unanimità la delibera con cui è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
