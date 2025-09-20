Impianto rifiuti Edison il sindaco | | Comune pronto a ricorrere al Tar
Sarà realizzata o no la piattaforma per il trattamento di rifiuti pericolosi alla Zipa? Lo decideranno i giudici amministrativi. A renderlo noto in commissione consiliare il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che, pungolato dai consiglieri di opposizione ha spiegato: "Gli scenari ipotizzabili mi sembrano chiari: se c’è una conferma del no, è immaginabile che Edison farà ricorso al Tar. Se accade il contrario, sarà il Comune a fare ricorso al tribunale amministrativo". "Convocata su richiesta dei gruppi consiliari di minoranza – spiegano da JesiAmo - si è svolta la commissione sulle motivazioni che hanno indotto la Provincia a concedere ulteriori 60 giorni di proroga ad Edison per la presentazione di nuove contro deduzioni sul preavviso di rigetto dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto della piattaforma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: impianto - rifiuti
Rogo di rifiuti all’impianto Neutalia, la associazioni presentano un esposto in Procura
Incendio a Taranto nell'impianto Irigom, in fiamme rifiuti plastici: paura per il rischio di fumi tossici
Impianto per i rifiuti Systema: "Subito una commissione"
Tre operai morti nell'#esplosione di un #impianto rifiuti a #Marcianise https://iltempo.it/attualita/2025/09/19/news/tre-operai-morti-nell-esplosione-di-un-impianto-rifiuti-a-marcianise-44178383/… - X Vai su X
Tre operai morti nell’esplosione di un impianto di rifiuti a Marcianise A causare il decesso dei tre sarebbe stata l’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti: gli operai stavano lavorando su un capannone aziendale e lo scoppio li ha sbalz Vai su Facebook
Impianto rifiuti Edison, il sindaco:: Comune pronto a ricorrere al Tar; Impianto rifiuti, preannuncio di rigetto alla Edison; Gli jesini hanno scelto: il 96,22% non vuole l'impianto Edison. È l'esito della consultazione online.
Impianto rifiuti Edison, il sindaco:: "Comune pronto a ricorrere al Tar" - è inevitabile in qualunque caso. Riporta ilrestodelcarlino.it
Impianto rifiuti, la Provincia dice no. Edison: «Ci tuteleremo in ogni sede» - JESI No della Conferenza dei servizi alla richiesta di Edison di realizzare alla Zipa un impianto per trattare rifiuti anche pericolosi e bonificare terreni contaminati anche da amianto. Come scrive corriereadriatico.it