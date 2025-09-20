Impianto rifiuti Edison il sindaco | | Comune pronto a ricorrere al Tar

Sarà realizzata o no la piattaforma per il trattamento di rifiuti pericolosi alla Zipa? Lo decideranno i giudici amministrativi. A renderlo noto in commissione consiliare il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che, pungolato dai consiglieri di opposizione ha spiegato: "Gli scenari ipotizzabili mi sembrano chiari: se c’è una conferma del no, è immaginabile che Edison farà ricorso al Tar. Se accade il contrario, sarà il Comune a fare ricorso al tribunale amministrativo". "Convocata su richiesta dei gruppi consiliari di minoranza – spiegano da JesiAmo - si è svolta la commissione sulle motivazioni che hanno indotto la Provincia a concedere ulteriori 60 giorni di proroga ad Edison per la presentazione di nuove contro deduzioni sul preavviso di rigetto dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto della piattaforma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

