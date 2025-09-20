Impianto di smaltimento rifiuti senza autorizzazioni e già sequestrato | denunciata una coppia

Operava senza autorizzazioni ambientali e nonostante fosse già stato sottoposto a sequestro probatorio: è quanto ha scoperto la Polizia Ferroviaria nell'ispezione di un impianto di trattamento rifiuti a Calcinato, condotta nell’ambito dell'Operazione nazionale "Oro Rosso", volta a contrastare i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Calcinato, impianto di rifiuti sotto sequestro: denunciati i due gestori - Nuova operazione della Polizia Ferroviaria nell’ambito della campagna nazionale “Oro Rosso”, mirata a contrastare i furti di rame ai danni delle ... Si legge su bsnews.it

Calcinato, denunciati i gestori di un impianto di smaltimento rifiuti (già messo sotto sequestro) - E' emerso che l’impianto stava operando abusivamente e senza alcuna autorizzazione ambientale dopo avere violato i sigilli già apposti in precedenza. Lo riporta quibrescia.it