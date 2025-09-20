Impianto di smaltimento rifiuti senza autorizzazioni e già sequestrato | denunciata una coppia

Operava senza autorizzazioni ambientali e nonostante fosse già stato sottoposto a sequestro probatorio: è quanto ha scoperto la Polizia Ferroviaria nell'ispezione di un impianto di trattamento rifiuti a Calcinato, condotta nell’ambito dell'Operazione nazionale "Oro Rosso", volta a contrastare i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: impianto - smaltimento

Incendio a Savonera di Collegno: a fuoco rifiuti in un impianto di smaltimento, alta colonna di fumo visibile da distante

Smaltimento rifiuti, affidati i lavori per l'impianto a Mili: passaggio cruciale anche per ridurre le tariffe

Impianto per lo smaltimento dei rifiuti a Mili, insorge il leghista Germanà: "Rischi per la salute pubblica e possibili illegittimità"

Esplosione in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso - X Vai su X

I comitati di zona si sono riuniti per esprimere ancora una volta la propria contrarietà verso l'impianto di smaltimento di rifiuti organici - facebook.com Vai su Facebook

Impianto di smaltimento rifiuti senza autorizzazioni e già sequestrato: denunciata una coppia; Calcinato, gestivano un impianto di trattamento rifiuti in modo abusivo: denunciati marito e moglie; Rifiuti, impianti di trattamento anche senza Piano regionale d'ambito.

Scoperto un impianto abusivo per il trattamento dei rifiuti - La Polizia ha scoperto a Calcinato, in provincia di Brescia, un impianto per il trattamento dei rifiuti che operava abusivamente, senza alcuna autorizzazione ambientale e nonostante le strutture e i ... Segnala rainews.it

Calcinato e impianto smaltimento rifiuti abusivo: rischi per la sicurezza pubblica - Scoperto a Calcinato un impianto di smaltimento rifiuti abusivo, minaccia per la sicurezza pubblica e ambiente locale. Segnala gardanotizie.it