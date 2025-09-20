Immobiliare | settimana poco mossa nonostante il taglio della Fed

Settimana poco mossa per il settore immobiliare in Borsa, con la tornata di riunioni delle banche centrali di settembre che si avvia alla conclusione con un senso di stabilità – forse sorprendente – nei mercati finanziari. Nonostante le prospettive poco chiare, i segnali contrastanti dei dati e la pressione politica negli Stati Uniti, le decisioni sui tassi di questa settimana non hanno causato una volatilità significativa nelle condizioni finanziarie più generali. Il taglio dei tassi di 25 punti base della Fed è stato sostenuto quasi unanimemente dagli membri del FOMC; solo Stephen Miran, la cui nomina è stata confermata all’ultimo minuto dal Senato, ha votato per un intervento più ampio di 50 punti base. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

