Imagine Bergamo al via la nuova edizione | al centro il tema degli spazi urbani e digitali
Bergamo. Prende il via giovedì 25 settembre alle 18.30 al Teatro di Loreto, a Bergamo, con un aperitivo di restituzione dei gruppi vincitori del 2024, la quarta edizione dell’evento Imagine Bergamo. Quattro giorni di talk, musica, laboratori, e sport con un’attenzione speciale ai temi della pace, delle disuguaglianze sociali e della giustizia ambientale. Imagine Bergamo è un progetto che raccoglie tanti enti e fondazioni del territorio bergamasco tra cui FIEB, ACLI BERGAMO APS, Comune di Bergamo, Fondazione Diakonia Onlus, Fondazione Comunità Bergamasca, CSV Bergamo, la Provincia di Bergamo e Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
«Imagine Bergamo»: quattro giorni di talk, laboratori e spettacoli per dare voce ai giovani
Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Imagine Bergamo 2025, giunta alla sua quarta edizione. Il titolo scelto per quest'anno è "Luoghi Comuni", al centro il tema degli spazi urbani e digitali tra disordine e trasformazione.
