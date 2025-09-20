La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 20 settembre. Con artisti da 23 Paesi e oltre un miliardo di spettatori attesi, la Russia ospita Intervision, il concorso canoro lanciato da Mosca come alternativa all'Eurovision, da cui è stata esclusa dopo l'invasione dell'Ucraina. Nato come festival per l'Unione Sovietica e i suoi satelliti, l'evento torna oggi come strumento di soft power e narrazione anti-occidentale, con la partecipazione di alleati come Brasile, India, Cina, Uzbekistan e Kazakistan. Per la prima volta parteciperanno anche gli Stati Uniti, rappresentati dall'australiana Vassy, dopo il ritiro di Brandon Howard. 🔗 Leggi su Iltempo.it

