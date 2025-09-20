Iliad offerta folle a settembre | minuti SMS e Giga a pochi euro

Temporeale.info | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Offerta folle di Iliad per il mese di settembre: minuti, SMS e Giga ad un prezzo stracciato, ecco tutti i dettagli Da quando Iliad ha fatto la propria comparsa sul mercato italiano, sette anni fa, andando ad affiancare le grandi società di telefonia quali Tim, Wind e Vodafone, ha praticamente stracciato la concorrenza. Sempre più. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

iliad offerta folle a settembre minuti sms e giga a pochi euro

© Temporeale.info - Iliad, offerta folle a settembre: minuti, SMS e Giga a pochi euro

In questa notizia si parla di: iliad - offerta

È di Iliad l’offerta dell’estate: con pochissimi euro concorrenza al tappeto

Iliad, cambio di rotta: l’ultima offerta stravolge il mondo della telefonia

Iliad mette le ali, offerta mai vista: vogliono attivarla tutti

Iliad, offerta folle a settembre: minuti, SMS e Giga a pochi euro; Iliad Box con Wi-Fi per vecchi e nuovi clienti: prezzo FOLLE.

Iliad rinnova l'offerta mobile: tre piani fino a 250 GB e 5G a partire da 7,99€ - L'operatore francese amplia la propria gamma di offerte mobile introducendo tre nuovi piani tariffari che combinano generosi quantitativi di dati, connettività 5G e servizi internazionali a prezzi com ... Lo riporta hwupgrade.it

iliad offerta folle settembreIliad, la nuova offerta TOP 300 Plus - Iliad continua a scuotere il mercato italiano della telefonia mobile con la sua proposta più completa. Segnala tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Iliad Offerta Folle Settembre