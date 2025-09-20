Il Wwf contro la pulizia del sottobosco nel Parco delle Groane | e la biodiversità?
Il wwf si scaglia contro la pulizia del sottobosco nel Parco delle Groane per contrastare lo spaccio di droga: dov’è la difesa della biodiversità? Una dura critica all’iniziativa arriva da Edoardo Manfredini, vicepresidente Wwf Oa Insubria e referente sede operativa Groane. “Abbiamo recentemente appreso dagli organi di informazione dell’avvio da parte del Parco delle Groane . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Parco delle Groane, pulizia del sottobosco per contrastare lo spaccio di droga
