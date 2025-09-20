Il Volo presto live nei palasport | le date
’Il Volo’ ha annunciato, direttamente dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno live nei palasport nel 2026: cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani. Il trio partirà il 7 dicembre 2026 da Milano e proseguirà il 12 dicembre a Firenze, il 17 dicembre a Roma e il 19 a Torino. Il supergruppo concluderà il suo tour proprio a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio, il 20 dicembre 2026. Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle straordinarie performance di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che chiuderanno l’anno con una serie di appuntamenti all’insegna della tradizione musicale italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: volo - presto
Droni russi, jet Polonia-Nato in volo al confine con l'Ucraina | Trump: "Se la Nato farà come dico io, la guerra finirà presto"
I #cani di grossa taglia potranno presto viaggiare in cabina. Martedì prossimo volo sperimentale da Milano a Roma. #Tg1 Anna Milan - X Vai su X
Tg1. . I #cani di grossa taglia potranno presto viaggiare in cabina. Martedì prossimo volo sperimentale da Milano a Roma. #Tg1 Anna Milan Vai su Facebook
Il Volo presto live nei palasport: le date; Il Volo, la possibile scaletta del concerto a Roma; EMIS KILLA: ANNUNCIATI I PRIMI OSPITI DI EM16.
Il Volo, a dicembre 2026 cinque date nei palasport - Dal palco dei "TIM Music Awards" Il Volo ha annunciato il tour "Live nei Palasport 2026", cinque date previste a dicembre del prossimo anno. Riporta spettakolo.it
Il Volo annuncia un tour nei palazzetti per il 2026 - Il trio ha previsto cinque appuntamenti live nelle principali città italiane. Si legge su billboard.it