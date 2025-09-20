Il Volo presto live nei palasport | le date

’Il Volo’ ha annunciato, direttamente dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno live nei palasport nel 2026: cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani. Il trio partirà il 7 dicembre 2026 da Milano e proseguirà il 12 dicembre a Firenze, il 17 dicembre a Roma e il 19 a Torino. Il supergruppo concluderà il suo tour proprio a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio, il 20 dicembre 2026. Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle straordinarie performance di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che chiuderanno l’anno con una serie di appuntamenti all’insegna della tradizione musicale italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

