Piriapolis è una città balneare a pochi chilometri da Montevideo, la capitale dell’Uruguay, il suo impianto volutamente ricorda la cittadina ligure di Diano Marina e per molto tempo come era stata pensata dal suo fondatore, è stata meta turistica preferita per la ricca borghesia uruguaiana. Pochi sono al corrente che quell’insediamento urbano, dallo stranissimo nome, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Il visionario italiano che fondò Piriápolis e lasciò un segno indelebile in Uruguay