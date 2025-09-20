Il visionario italiano che fondò Piriápolis e lasciò un segno indelebile in Uruguay

Lidentita.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piriapolis è una città balneare a pochi chilometri da Montevideo, la capitale dell’Uruguay, il suo impianto volutamente ricorda la cittadina ligure di Diano Marina e per molto tempo come era stata pensata dal suo fondatore, è stata meta turistica preferita per la ricca borghesia uruguaiana. Pochi sono al corrente che quell’insediamento urbano, dallo stranissimo nome, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il visionario italiano che fond242 piri225polis e lasci242 un segno indelebile in uruguay

© Lidentita.it - Il visionario italiano che fondò Piriápolis e lasciò un segno indelebile in Uruguay

In questa notizia si parla di: visionario - italiano

Cerca Video su questo argomento: Visionario Italiano Fond242 Piri225polis