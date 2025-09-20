Il Villaggio del Movimento A Meda torna la Festa dello Sport | Famiglie e giovani protagonisti

Crescono le società sportive del territorio con i loro campioni, cresce anche la festa: oggi una giornata intera per andare alla scoperta di tutte le discipline che si possono praticare sul territorio cittadino. Una bella novità rispetto alle precedenti edizioni, vista l’ampia partecipazione che è stata rilevata gli anni scorsi e considerato l’entusiasmo delle associazioni medesi. Festa dello sport, dunque, dalle 10 fino alle 18 nel parco Beretta Molla in via Tre Venezie. Qui è stato allestito il Villaggio del Movimento, area a cielo aperto, animata da decine di discipline sportive da provare liberamente, tornei lampo, sfide divertenti, spettacoli di danza e musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Villaggio del Movimento. A Meda torna la Festa dello Sport: "Famiglie e giovani protagonisti"

In questa notizia si parla di: villaggio - movimento

Appuntamenti della settimana al Villaggio Barona Giovedì 18 settembre – dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ASP Terza Età TOMBOLA A cura di ASP Terza Età Giovedì 18 settembre – ore 15.30 Milano Green Way APERITIVO IN MOVIMENTO A cura di Smart Hom Vai su Facebook

Festa dello Sport a Meda: attività, movimento e Campioni; Sport, energia e divertimento a Meda: il Villaggio del Movimento accende la città; Festa dello Sport Villaggio in Movimento.

Sport, energia e divertimento a Meda: il Villaggio del Movimento accende la città - Domenica al Parco Beretta Molla, dalle 10 alle 18, un’intera giornata dedicata a sport, famiglie e divertimento con prove libere, tornei e premiazioni. Secondo mbnews.it