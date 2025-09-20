Il vigilante li ferma per furto, loro lo pestano fino a fargli perdere i sensi.

Un normale pomeriggio in un supermercato di Brescia si è trasformato in un incubo per l' addetto alla sicurezza, malmenato da un gruppetto di vandali. A testimonianza dei fatti c'è un video registrato da un giornalista, Cristiano Tognoli, che ha colto il momento in cui il gruppetto si è accanito sul vigilantes, picchiandolo fino a farlo svenire, senza che i presenti avessero il coraggio di intervenire. Pare, infatti, che temessero la presenza di coltelli, che dev'essere ancora accertata dalle forze dell'ordine. Il filmato, così come quelli registrati dalle immagini di sorveglianza, è ora al vaglio delle autorità per verificare l'effettiva presenza di armi da taglio e per identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

