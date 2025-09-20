Il video hot dietro la morte di Hayati Aroyo Il corpo carbonizzato il parente boss della mafia turca e il giallo a sfondo erotico | arrestata una donna il marito e un altro uomo

Il timore che la vittima diffondesse un video hot. È stato identificato l’uomo trovato morto carbonizzato a Sesto San Giovanni, a nord di Milano, il 23 luglio scorso. Si tratta di Hayati Aroyo, 62 anni originario della Turchia e cognato del boss mafioso Huseyin Sarai, ucciso nel gennaio del 2005 a Crotone. La polizia ha fermato una coppia di italiani e un uomo di origine albanese. L’accusa è di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere. Due mesi fa, le forze dell’ordine avevano trovato l’uomo all’interno di un monolocale in via Fogagnolo 130. Solo oggi le indagini sono riuscite a dargli un nome e un cognome a identificare tre principali sospettati, spinti probabilmente dal timore che la vittima potesse diffondere un filmato porno che vedeva la donna protagonista. 🔗 Leggi su Open.online

