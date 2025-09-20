Il video dei fratellini in fuga da Gaza rompe anche l’indifferenza più dura
Roma, 20 settembre 2025 – Tra le immagini che arrivano da Gaza, alcune bucano anche la corazza di indifferenza più dura. Come quella di due fratellini profughi in marcia verso il sud della Striscia per sfuggire ai bombardamenti del nord. Il più grande – potrebbe avere 9, 10 anni – porta sulle spalle la sorellina più piccola. Il videoreporter e fotografo palestinese Ahmed Younis li immortala nelle loro espressioni più crude in un filmato diventato virale anche in questa parte del mondo. Il bambino ha il volto coperto di lacrime mentre cammina instancabile, a piedi nudi, tra le macerie. Grida, chiama qualcuno, non ha più la forza e il tempo per piangere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
