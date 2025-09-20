Il Venezia perde la prima in casa | al Penzo il Cesena passa 2-1

Le mura amiche non sorridono al Venezia. Nel match di sabato pomeriggio contro il Cesena, valevole per la 4ª giornata di serie B, gli arancioneroverdi escono sconfitti per 2-1, contro una delle squadre più in forma del campionato.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayIn. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il Venezia perde la prima in casa: al Penzo il Cesena passa 2-1 - Dopo un primo tempo equilibrato, la seconda frazione di gioco vede gli ospiti passare in vantaggio e raddoppiare dopo venti minuti. veneziatoday.it scrive

