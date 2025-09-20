Se c’è una cosa che non è mancata quest’estate, è il sole. E la retorica. Insieme alle immancabili polemiche. Un esempio? Proprio due mesi fa governo e opposizioni hanno litigato sulle “spiagge vuote”, citando Elly Schlein, come fosse un derby. L’istantanea arrivata martedì dall’Istat (parziale, perché fotografa il secondo trimestre e non include il cuore della stagione, luglio e agosto) restituisce però un quadro meno drammatico: nel secondo trimestre del 2025 l e presenze turistiche sono salite del 4,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, e gli arrivi dell’1,1 per cento. Un dato niente male. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il turismo italiano un flop? Macché. Dati utili per i nemici di Meloni & Co