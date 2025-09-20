Settembre ha un che di nostalgico. Nonostante il rientro in ufficio e l’estate che è praticamente finita, le giornate soleggiate e le temperature miti non ci permettono di lasciarci tutto alle spalle. Ecco perché il modo più semplice per una transizione indolore è il trucco d’autunno 2025 che punta sui colori del tramonto, un mix di nuance aranciate e toni della terra. Il trucco aranciato per l’autunno prolunga l’effetto abbronzatura e illumina l’incarnato, lasciando sulla pelle quel sunset glow che rende radiose. Se i colori del tramonto hanno ispirato le collezioni di make up dell’estate, questo è il momento giusto per mischiarli con le tonalità delle collezioni trucco autunno-inverno, creando il perfetto trucco per il cambio stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il trucco nelle tonalità aranciate è perfetto per la transizione dall’estate all’autunno