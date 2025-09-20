Debutta oggi su Rai 2 alle 9.45 «Il Trono del Gusto», il nuovo docu-reality dedicato allo street food italiano, in onda ogni sabato. Un format che unisce intrattenimento, cultura e passione per il cibo, prodotto da RG Factory, con la guida di Alfredo Orofino, imprenditore e organizzatore conosciuto come il «Re dello street food». Sarà Orofino, con la sua inconfondibile carovana di food trucker,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «Il Trono del Gusto» parte dalla Calabria