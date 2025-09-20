Il treno passeggeri da Mosca a Kaliningrad potrebbe essere il casus belli | gli scenari possibili di una guerra nei Paesi Baltici
Estonia, Lettonia e Lituania: alta tensione in tutto il fianco a Est, dove si teme un'invasione delle truppe di Putin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: treno - passeggeri
Siriano attacca con l'ascia i passeggeri di un treno diretto a Vienna: ci sono feriti
Treno preso a sassate, passeggeri costretti a scendere: paura sulla tratta Ventimiglia-Savona
Treno Italo colpito da un fulmine, fermo sulla Milano-Bologna: possibile trasbordo dei passeggeri. Ritardi fino a 70 minuti
FS International: Corradi nuovo Amministratore Unico, al via i lavori #Passeggeri #TRENO #FsInternational . Leggi l'articolo ? - facebook.com Vai su Facebook
Circumvesuviana, attimi di terrore sul treno per Sarno: uomo violento aggredisce passeggeri e personale ferroviario. Borrelli: “Non possiamo lasciare i cittadini in balìa di persone pericolose” - X Vai su X
Come la Nato può perdere la terza guerra mondiale in cinque giorni: i punti deboli; Il treno da Mosca a Kaliningrad potrebbe far scoccare la scintilla: gli scenari possibili di una guerra nei Paesi Baltici; Dagli altoparlanti della stazione di Vilnius parte annuncio contro Putin diretto ai passeggeri del treno Mosca-Kaliningrad.
La paura dei «piccoli» Baltici (e il balzo delle spese militari). Il rischio di una scintilla nell'enclave russa di Kaliningrad - Estonia, Lettonia e Lituania: alta tensione in tutto il fianco a Est, dove si teme un'invasione delle truppe di Putin ... Si legge su corriere.it