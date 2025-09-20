Alessandra Mussolini, in un’intervista al Corriere della Sera e nel suo nuovo libro “Benito. Le rose e le spine” (Piemme), rivela un segreto di famiglia che getta nuova luce sul matrimonio tra sua nonna, Rachele Guidi, e Benito Mussolini. Contrariamente all’immagine di donna sottomessa tramandata dalla storia, Rachele ebbe una relazione clandestina con Corrado Varoli, un fabbro che l’aveva affascinata fin dall’adolescenza. Il dettaglio è stato ufficializzato, ma non è totalmente inedito, visto che in M – Il figlio del secolo, la serie di Joe Wright ispirata dal romanzo di Antonio Scurati, si accenna a questo evento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il tradimento che ravvivò l’amore tra Rachele e Benito Mussolini: la storia mai raccontata della moglie del Duce