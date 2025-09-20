Il tour di Tiziano Ferro è un successo ancora prima di iniziare | raddoppiate le date di Milano e Roma
Dopo un periodo decisamente difficile, dovuto a problemi fiscali e alla sofferta separazione con l’ex marito Victor Allen, la buona stella di Tiziano Ferro sembra essere tornata a brillare. Il suo nuovo singolo, Cuore Rotto, è un successo radiofonico, proprio come il tour negli stadi previsto per il 2026, che si è appena arricchito di due nuove date. Il cantautore di Latina ha infatti annunciato un altro concerto allo stadio San Siro di Milano, che si terrà il 7 giugno, e un live aggiuntivo all’ Olimpico di Roma, il 28 giugno. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore dieci di sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
