Sulla tolda di comando c'è sempre lui, Sandro Dell'Agnello. Il capoallenatore di Rinascita Basket Rimini guiderà la squadra in un campionato 2025-2026 di grande interesse e che i tifosi biancorossi aspettano con frenesia. Il gruppo è di qualità e l'ambiente è carico. Chi comanda, giocoforza, deve anche essere bravo a mantenere il controllo e l'equilibrio. Doti che certo non mancano al coach livornese. "È stata un'estate più breve del solito – racconta proprio Dell'Agnello –. Abbiamo giocato la finale fino a metà giugno, poi tra aggiornamento, mercato e lavoro si è staccato poco. Ma va bene così: una volta arrivata la data di inizio preparazione, quella dell'8 agosto, tutto deve essere pronto.

Il timoniere Dell'Agnello ci riprova. "Il livello del campionato è altissimo. Tra squadra e città legame speciale»