Scoprire quanti anni hanno i polmoni con un test sorprendentemente semplice. Non servono costose apparecchiature mediche: bastano una bottiglia di plastica, un secchio d’acqua e un tubo di gomma. Occorre riempire un misurino con circa 200 millilitri d’acqua, versarli in una bottiglia di plastica trasparente e tracciare con una penna il livello raggiunto dal liquido: aggiungere poi altri 200 millilitri e segnare nuovamente la linea. Si continua così, strato dopo strato, fino a quando la bottiglia sarà completamente colma: avremo creato una sorta di righello a gradini che ci servirà per la prova. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il test casalingo che svela l’età dei polmoni (e come mantenerli giovani)