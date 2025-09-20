Il tesoretto da spendere non c’è Giorgetti frena anche sul taglio dell’Irpef

Roma, 20 settembre 2025 – L’Italia incassa la promozione dei suoi conti pubblici da parte dell’ Agenzia di rating Fitch e già intravede la possibilità di abbassare in anticipo (già nel 2025) il deficit di bilancio sotto la soglia critica del 3% del Pil, quella prevista dal Patto di stabilità e di crescita. Questo spianerebbe la strada a una conclusione anticipata anche della procedura per deficit eccessivo della Ue. “Una opportunità storica, da cogliere”, l’ha definita il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che poi ha frenato sull’ipotesi di aumenti generalizzati della spesa. “Il tesoretto da spendere non c'è”, ha avvertito il ministro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

