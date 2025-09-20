Il Terranuova all’attacco

TERRANUOVA Si gioca oggi uno degli anticipi della terza giornata di serie D che vede il Terranuova Traiana contrapposto al Cannara. Le due compagini si incontreranno per la prima volta in assoluto all’interno delle mura dello stadio comunale Mario Matteini. La neo promossa umbra, ancora a secco di punti, è intenzionata ad ingranare la marcia giusta per affrontare il campionato. Da piazza Coralli, invece, monta la voglia di rivalsa dopo la sconfitta incassata a San Casciano ad opera dello Scandicci grazie ad gol di Dodaro proprio nei minuti finali del match. I terranuovesi, che stazionano a metà classifica con 3 punti all’attivo per la vittoria in casa alla prima giornata contro il Poggibonsi, saranno al gran completo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Terranuova all’attacco

In questa notizia si parla di: terranuova - terranuova

Vincenzo Di Santo nuovo preparatore dei portieri del Terranuova Traiana

Terranuova Traiana, per l’attacco c’è Ngom

Il gruppo “Insieme per Terranuova” traccia un bilancio del primo anno di legislatura

Ci vediamo al Perdono di Terranuova! SABATO 27 - DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 SETTEMBRE! Saremo lungo Via Tevere nella zona agricola in prossimità della mostra zootecnica. Oltre alla vendita dei nostri prodotti sani, genuini e a km0, tr Vai su Facebook

Omicidio di Terranuova, lo strazio della sorella: “Joel non ci abbandonare”. Caccia all’assassino - Fratello mio, abbraccia nostro padre, là dove il cielo brilla di più. Secondo lanazione.it

Terranuova Bracciolini, accoltellato e ucciso fuori dalla discoteca - Lo hanno accoltellato nella notte al culmine di una rissa furibonda ed è morto poco dopo all'ospedale della Gruccia di Montevarchi, nonostante i soccorsi immediati, che però si sono rivelati inutili. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it