Il teatro diventa ZolAuditorium Cartellone ricco con 28 spettacoli
L’ex Spazio Binario cambia nome e si presenta alla comunità come ZolAuditorium. Un nuovo capitolo per lo spazio che dal 2022, sotto la direzione artistica e organizzativa di CreAzione Teatro, rappresenta un punto di riferimento capace di unire teatro, musica, comicità e cultura nel segno della condivisione. Il cambio del nome, pensato per rinsaldare ulteriormente il legame col territorio, non modificherà però la qualità della sua proposta artistica: il successo dello scorso anno, che ha contato oltre 2mila spettatori, sarà infatti un trampolino di lancio per raggiungere ora ulteriori obiettivi e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
