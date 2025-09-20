Il taglio Irpef che premia il ceto medio | quanto risparmieranno dipendenti pensionati e autonomi

La riduzione al 33% dell’aliquota del secondo scaglione Irpef. E l’ampliamento della platea fino alla soglia dei 60 mila euro. Questa è la riforma dell’Irpef che il governo Meloni mette in cantiere per la Legge di Bilancio. L’effetto è un risparmio d’imposta per i contribuenti dai 30 mila euro in su. Ma mentre chi prende meno avrà una riduzione di 40 euro annui, dai 60 mila euro in su la riduzione sarà di 1.440 euro. Il Sole 24 Ore stima oggi l’impatto del taglio dell’Irpef su dipendenti, pensionati e autonomi. Il taglio dell’Irpef che premia il ceto medio. Ad annunciare la riforma è stato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo giovedì 18 settembre. 🔗 Leggi su Open.online

