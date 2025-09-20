Il suicidio di Paolo Mendico e il ruolo della scuola

Era un ragazzo “normale” Paolo Mendico, a giudicare da fuori: buono a scuola, sereno in famiglia, ma con qualche difficoltà, come tutti. Ma a causa dei bulli nell’ambito scolastico dentro di sé è nata ansia, disperazione e solitudine. Forse un’idea suicida che diventa ossessione e viene vista come l’unica via di uscita da quel dolore, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il suicidio di Paolo Mendico e il ruolo della scuola

Paolo Crepet, l'affondo: "Perché Fedez e Saviano parlano di suicidio. Lo trovo volgare"

Uomo muore sui binari della metro B nella stazione San Paolo a Roma, si pensa al suicidio

Bullismo e tragedia a Latina: la lettera del fratello di Paolo al Governo dopo il suicidio del 15enne

Ci ha sconvolto la notizia del suicidio di Paolo, il ragazzo di 14 anni vittima da anni di bullismo. È successo vicinissimo a noi, nella provincia dove lavoriamo e viviamo. C'è molto da fare e siamo ancora più convinti le storie possono essere uno strumento impor Vai su Facebook

La Procura dei minori ascolterà 4 ex compagni per fare luce sul suicidio di Paolo Mendico: secondo la famiglia sarebbero i bulli che lo perseguitavano. #Latina #PaoloMendico #bullismo - X Vai su X

Tragedia a Latina: il suicidio del 14enne Paolo. Denunciati negli anni episodi di bullismo; Quattordicenne suicida a Latina. Alberto Pellai: “Paolo viveva in trincea, la scuola non deve voltarsi dall’altra parte”; Suicidio di Paolo Mendico a Latina, le chat coi bulli e il ruolo degli insegnanti. I ragazzini: «Ormai è morto...».

Morte del piccolo Paolo, s’indaga per istigazione al suicidio - La Procura dei minori di Roma ha aperto un'indagine per istigazione o aiuto al suicidio del 14enne Paolo Mendico ... Riporta internapoli.it

Paolo Mendico, la frase scioccante detta dai compagni di classe: “Tanto ormai è morto” - Il ragazzo di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina è stato per anni vittima di bullismo. Scrive blitzquotidiano.it