Il suicidio di Paolo Mendico e il ruolo della scuola

20 set 2025

Era un ragazzo “normale” Paolo Mendico, a giudicare da fuori: buono a scuola, sereno in famiglia, ma con qualche difficoltà, come tutti. Ma a causa dei bulli nell’ambito scolastico dentro di sé è nata ansia, disperazione e solitudine. Forse un’idea suicida che diventa ossessione e viene vista come l’unica via di uscita da quel dolore, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Tragedia a Latina: il suicidio del 14enne Paolo. Denunciati negli anni episodi di bullismo; Quattordicenne suicida a Latina. Alberto Pellai: “Paolo viveva in trincea, la scuola non deve voltarsi dall’altra parte”; Suicidio di Paolo Mendico a Latina, le chat coi bulli e il ruolo degli insegnanti. I ragazzini: «Ormai è morto...».

suicidio paolo mendico ruoloMorte del piccolo Paolo, s’indaga per istigazione al suicidio - La Procura dei minori di Roma ha aperto un'indagine per istigazione o aiuto al suicidio del 14enne Paolo Mendico ... Riporta internapoli.it

suicidio paolo mendico ruoloPaolo Mendico, la frase scioccante detta dai compagni di classe: “Tanto ormai è morto” - Il ragazzo di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina è stato per anni vittima di bullismo. Scrive blitzquotidiano.it

