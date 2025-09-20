Il sottopasso fa discutere ’Scontro’ Melasecche-Pecci

BASTIA UMBRA – Per il sottopasso di via Firenze è botta e risposta fra Enrico Melasecche, consigliere regionale di opposizione e il sindaco Enrico Pecci. Melasecche, già assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, ricorda quanto da lui fatto in passato per l’opera (a cominciare dal tavolo tecnico del 2023) e lamenta ‘vuoti di memoria’ da parte dell’amministrazione bastiola attuale. "Mi fa piacere - dice Melasecche - e gioisco per gli abitanti di Bastia, ma anche per gli amministratori di allora che mi chiesero aiuto e ai quali ho cercato di dare un contributo concreto, mettendo in campo esperienza, pragmatismo e rapporti nazionali che avevo, e ho tuttora, con i Ministeri e con le varie società che rappresentano il braccio operativo del Governo, facendo ripartire una partita incagliata da anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

