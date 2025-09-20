Il sorriso di Donato illumina Racale e la casa di famiglia grazie all’opera di street art

RACALE – Terminato da qualche giorno, rende sempre più vivo il ricordo di una persona solare e sorridente quale era Donato Metallo. E’ stato completato il murale che raffigura il volto sorridente dell’ex sindaco e consigliere regionale prematuramente scomparso nella scorsa primavera. L’opera di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

