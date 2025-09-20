Il sindaco Enzo Lattuca | Auguri al Carlino il ruolo dell’informazione è cruciale per la città

Nel corso degli ultimi 140 anni, mentre l’Italia e il mondo scrivevano le loro storie, il Resto del Carlino le raccontava. E continua a farlo, con l’autorevolezza e l’affidabilità di un quotidiano diventato un punto di riferimento per la comunità e con la determinazione chi vuole tenere alta l’attenzione sui territori e le comunità nelle quali è radicato. Come quella cesenate, dove ieri il nostro giornale ha festeggiato il suo importante compleanno alla presenza di tanti ospiti che hanno gremito l’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Dal vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, alla fondatrice delle Cucine popolari Elena Baredi, passando per Corrado Di Taranto e Massimo Agostini del Cesena Calcio, fino ai produttori cinematografici Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi che coi loro film hanno portato Cesena in giro per il mondo, fino al musicista icona del liscio Moreno il Biondo e a Fabio Zaffagnini, che col suo Rockin’1000 convinse i Foo Fighetrs a venire a suonare in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

