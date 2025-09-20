Il Segretario Onu Guterres | il mondo non sia intimidito da Israele

Roma, 20 set. (askanews) - Il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha dichiarato, in un'intervista alla France presse, che il mondo non dovrebbe essere "intimidito" da Israele mentre porta avanti la sua devastante guerra a Gaza. "Non dovremmo sentirci intimiditi dal rischio di ritorsioni - ha detto - perché, facendo o non facendo ciò che stiamo facendo, queste azioni andrebbero avanti comunque e almeno c'è la possibilità di mobilitare la comunità internazionale per fare pressioni affinché non accadano". Una dichiarazione che arriva alla vigilia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre a New York il 22 settembre, l'ottantesima edizione, col titolo "Meglio insieme: 80 anni e oltre per la pace, lo sviluppo e i diritti umani". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

