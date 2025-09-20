Il Segretario Onu Guterres | il mondo non sia intimidito da Israele
Roma, 20 set. (askanews) - Il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha dichiarato, in un'intervista alla France presse, che il mondo non dovrebbe essere "intimidito" da Israele mentre porta avanti la sua devastante guerra a Gaza. "Non dovremmo sentirci intimiditi dal rischio di ritorsioni - ha detto - perché, facendo o non facendo ciò che stiamo facendo, queste azioni andrebbero avanti comunque e almeno c'è la possibilità di mobilitare la comunità internazionale per fare pressioni affinché non accadano". Una dichiarazione che arriva alla vigilia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre a New York il 22 settembre, l'ottantesima edizione, col titolo "Meglio insieme: 80 anni e oltre per la pace, lo sviluppo e i diritti umani". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ieri ha dichiarato che le iniziative globali proposte dalla Cina sono pienamente compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite. - X Vai su X
? New York, 17 set. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres respinge l'idea che una soluzione a due stati per Israele e Palestina sia un "regalo ad Hamas". "È un regalo al popolo palestinese che ha sofferto molto anche a ca Vai su Facebook
Raid israeliani devastano Gaza City: almeno 10 morti, tra cui due bambini. Guterres: "Il mondo non si lasci intimidire" - Tra una settimana dieci Paesi membri dell’ONU annunceranno il riconoscimento dello Stato palestinese. Scrive affaritaliani.it
Guterres “Leader mondiali devono agire per la pace” - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello diretto ai capi di Stato e di governo che stanno arrivando a New York per l’assemblea gen ... Lo riporta msn.com