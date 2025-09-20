Il salentino Matteo Gaballo parteciperà ai mondiali di Triathlon in Qatar
NARDO’ - Un atleta di Nardò ai Mondiali di Triathlon in Qatar: si tratta di Matteo Gaballo, 39enne, che forte del risultato raggiunto in una gara tenutasi nei giorni scorsi in Francia, potrà partecipare alla T100, la tappa finale dei campionati mondiali Age-Group che si terrà il 12 e 13 dicembre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
