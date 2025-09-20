Il ruolo del maestro | Incontro e perdita formano l’allievo

"L’aspetto più importante della scuola è l’incontro con il maestro". Ha esordito così, Massimo Recalcati, presentando la lezione ‘L’elogio del Maestro’ che lo ha visto protagonista ieri pomeriggio in piazza Martiri a Carpi. Nel suo intervento, lo psicanalista e saggista ha ripercorso alcuni dei temi dell’ultima pubblicazione ‘La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?’ dove afferma come il ruolo del maestro sia imprescindibile. "Penso che il nostro tempo coltivi un’illusione perversa – ha detto Recalcati –: quella di credere nell’autoformazione. Ci sono imprenditori noti, sostenuti talvolta da qualche mio collega, che in tv affermano che la scuola sia una perdita di tempo perché il vero sapere si apprenderebbe dalla vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

