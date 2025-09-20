Il Risorgimento è un capolavoro La famiglia Bisi tra arte e politica | Dialogo coi grandi dell’Ottocento

Più squisitamente la bellezza malinconica del Lario, velata di azzurri-grigi e verdi cupi, si rivela in autunno. Pittoresco il lago. Forte il fascino delle sue ville, sintesi di paesaggio e architettura. E a Villa Carlotta, nel Comune di Tremezzina, si aggiunge da oggi all’8 dicembre una mostra che esalta la pittura: “Ritratto di famiglia - I Bisi, una dinastia di artisti nella Lombardia romantica tra Manzoni, Hayez e la principessa Belgiojoso“. Una famiglia, quella dei Bisi, da riscoprire: "Attraverso cinque generazioni, si sono confrontati con la cultura figurativa italiana ed europea, dialogando da interlocutori diretti con i grandi del loro tempo", li presenta Sergio Rebora, curatore della mostra con Maria Cristina Brunati e Maria Angela Previtera, che Villa Carlotta dirige e le sue collezioni intende valorizzare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

