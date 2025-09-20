Il ricordo Il memorial Romiti al San Piero
Battendo ai rigori il Sarripoli, il San Piero si è aggiudicato il "Trofeo Piero Romiti". E’ l’esito del torno svoltosi nei giorni scorsi al Bastogi, organizzato dalla Virtus, e dedicato all’ex-difensore del club Piero Romiti scomparso a soli 42 anni nel 2023 lasciando la moglie Jessica a la figlia Camilla. Nato e cresciuto a Bottegone, si era trasferito a giocare per qualche anno in Valdinievole, salvo tornare non appena la Virtus aveva esternato l’intenzione di allestire nuovamente una prima squadra. E da difensore, ha giocato praticamente fino alla soglia dei quarant’anni: aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2021, quando i campionati si interruppero dopo poche giornate a causa della pandemia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
