Battendo ai rigori il Sarripoli, il San Piero si è aggiudicato il "Trofeo Piero Romiti". E' l'esito del torno svoltosi nei giorni scorsi al Bastogi, organizzato dalla Virtus, e dedicato all'ex-difensore del club Piero Romiti scomparso a soli 42 anni nel 2023 lasciando la moglie Jessica a la figlia Camilla. Nato e cresciuto a Bottegone, si era trasferito a giocare per qualche anno in Valdinievole, salvo tornare non appena la Virtus aveva esternato l'intenzione di allestire nuovamente una prima squadra. E da difensore, ha giocato praticamente fino alla soglia dei quarant'anni: aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2021, quando i campionati si interruppero dopo poche giornate a causa della pandemia.

© Sport.quotidiano.net - Il ricordo. Il memorial Romiti al San Piero