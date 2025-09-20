di Alessandro Benigni PISTOIA "Ce l’abbiamo messa tutta, con l’obiettivo primario di salvaguardare le firme raccolte dai nostri sostenitori". L’avvocato Isabella Mati commenta così il ribaltone servito all’ultima curva dalla lista civica "È ora! Per Tomasi presidente": come noto, infatti, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Firenze ha riammesso la lista nella circoscrizione pistoiese per le elezioni regionali. Merito dell’appello curato (in tempi record) dalla nota legale pistoiese, consigliera comunale di maggioranza proprio nelle file dei civici: "Ma è stato un successo di squadra – precisa lei – da convidere con i colleghi dello studio, gli avvocati Semplici e Baldassarri che hanno curato il primo ricorso e l’avvocato Nocentini che mi ha fornito una preziosa consulenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ribaltone dei civici: "La corsa contro il tempo e l’incarico alla grafologa. Così ce l’abbiamo fatta"