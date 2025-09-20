La dimensione formativa e, insieme, collettiva durante una vacanza si presenta con il nome di skill-cation. Secondo un articolo uscito su Forbes, oltre l’ottanta per cento dei viaggiatori preferisce un fine settimana che unisca apprendimento ed evasione a una più classica vacanza tra lettino e ombrellone. Imparare qualcosa di nuovo diventa un modo per rallentare e il gruppo che si crea è forse il fattore più importante: condividere un’esperienza ristabilisce un senso di aggregazione e comunità. Non a caso, il Times, in un lungo approfondimento, parla di friend-finding tour, viaggi che consentono ai partecipanti di ritrovare la dimensione sociale nelle attività più semplici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il retreat culinario è un modo per prendersi cura di sé, ma cucinando e mangiando