Il re di un mondo scomparso Serata Befani quante emozioni
La "prima" si è svolta in un Garibaldi gremito. E la "seconda prima" di "Enrico Befani – Il re degli stracci" è andata in scena due sere fa in via Bologna, nella sede di "Balli Il Lanificio". Tanti i presenti che hanno assistito al documentario realizzato da Tommaso Santi su idea di Sandro Ciardi, che si pone l’obiettivo di ricordare e recuperare la figura di uno dei più grandi imprenditori pratesi di sempre, capace di cimentarsi anche nel mondo del calcio e di arrivare ai vertici. Nel filmato di trentanove minuti, c’è anche la testimonianza di Gabriella Befani, figlia di Enrico, oggi ultranovantenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mondo - scomparso
Morte Diogo Jota, mondo del calcio in shock: l’attaccante del Liverpool è scomparso all’età di 28 anni in un incidente stradale
Bambino scomparso a Ventimiglia, parla lo psicologo che ha guidato le ricerche: «Lo abbiamo trovato nel suo mondo: nella natura, nel silenzio»
Addio a Dj Godzi: il mondo della musica piange Michele Noschese, scomparso a 35 anni a Ibiza
LUTTO NE MONDO DEL VENDING È scomparso improvvisamente, a soli 42 anni, Manuele Pierangeli, Country manager di Televend Italia e con una precedente decennale esperienza come commerciale in Liomatic. La notizia ha profondamente colpito il sett Vai su Facebook
Ciao fratello, da quando sei scomparso il mondo non è stato più lo stesso per me. Buon compleanno Stefano. Dodi #StefanoDOrazio #Pooh #DodiBattaglia - X Vai su X
Il re di un mondo scomparso. Serata Befani, quante emozioni; Morto Giorgio Armani, le reazioni del mondo politico e della cultura; TG5: Speciale Tg5 - Giorgio Armani - Addio al Re Video.