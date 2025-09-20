La "prima" si è svolta in un Garibaldi gremito. E la "seconda prima" di "Enrico Befani – Il re degli stracci" è andata in scena due sere fa in via Bologna, nella sede di "Balli Il Lanificio". Tanti i presenti che hanno assistito al documentario realizzato da Tommaso Santi su idea di Sandro Ciardi, che si pone l’obiettivo di ricordare e recuperare la figura di uno dei più grandi imprenditori pratesi di sempre, capace di cimentarsi anche nel mondo del calcio e di arrivare ai vertici. Nel filmato di trentanove minuti, c’è anche la testimonianza di Gabriella Befani, figlia di Enrico, oggi ultranovantenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il re di un mondo scomparso. Serata Befani, quante emozioni