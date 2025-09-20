Rapina all’ ufficio postale di Monguzzo, in via Piave, ieri in tarda mattinata: un uomo armato di pistola, ha minacciato l’unico dipendente presente, facendosi consegnare il contante disponibile, circa 500 euro. Per poi fuggire. Aveva il volto parzialmente coperto dal cappuccio della felpa calato fin sulla fronte, e da un paio di occhiali da sole, e indossava un paio di guanti, oltre a un giubbetto con strisce fluorescenti, simile a un modello da lavoro. Alto circa un metro e ottanta, parlava italiano con accento meridionale. Ha minacciato l’impiegato con una pistola, che non è stato possibile stabilire se vera o un modello giocattolo modificato, come spesso avviene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rapinatore delle Poste. Armato minaccia i dipendenti poi scappa con i soldi