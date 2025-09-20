Il rapinatore delle Poste Armato minaccia i dipendenti poi scappa con i soldi
Rapina all’ ufficio postale di Monguzzo, in via Piave, ieri in tarda mattinata: un uomo armato di pistola, ha minacciato l’unico dipendente presente, facendosi consegnare il contante disponibile, circa 500 euro. Per poi fuggire. Aveva il volto parzialmente coperto dal cappuccio della felpa calato fin sulla fronte, e da un paio di occhiali da sole, e indossava un paio di guanti, oltre a un giubbetto con strisce fluorescenti, simile a un modello da lavoro. Alto circa un metro e ottanta, parlava italiano con accento meridionale. Ha minacciato l’impiegato con una pistola, che non è stato possibile stabilire se vera o un modello giocattolo modificato, come spesso avviene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: rapinatore - poste
Rapine alle poste da Centocelle al Don Bosco: preso il "rapinatore con il cappellino da baseball"
Rapine alle poste da Centocelle al Don Bosco: preso il "rapinatore con il cappellino da baseball" https://ift.tt/DT4ACH3 - X Vai su X
Foggia, rapine a poste, sala slot e gioielleria: chiesti complessivi 51 anni di carcere per 8 persone, il video dei "colpi" #foggia #cronaca #rapine Vai su Facebook
Il rapinatore delle Poste. Armato minaccia i dipendenti poi scappa con i soldi; Bandito solitario rapina l'ufficio postale di Monguzzo: minaccia il direttore e si fa consegnare i soldi della cassa; Minaccia armata alle Poste per un’indennità: un uomo arrestato.
Il rapinatore delle Poste. Armato minaccia i dipendenti poi scappa con i soldi - Rapina all’ ufficio postale di Monguzzo, in via Piave, ieri in tarda mattinata: un uomo armato di pistola, ha minacciato l’unico dipendente presente, facendosi consegnare il contante disponibile, ... ilgiorno.it scrive
Rapine alle poste da Centocelle al Don Bosco: preso il "rapinatore con il cappellino da baseball" - Identico il suo modo d'agire, sempre con lo stesso berretto ... Scrive romatoday.it