Il Rally Città di Schio sorride a Pasa-Brugnaro
Prima vittoria in carriera per il pilota padovano dopo una bella battaglia con l’idolo di casa Efrem Bianco. Una giornata tipicamente estiva ha fatto da cornice al 33° Rally Città di Schio, l’edizione del grande ritorno sulla scena nazionale dopo un anno di pausa e con una nuova realtà organizzativa alle spalle, EMI – Eventi Motorsport Italia. Sul campo, tanto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: rally - citt
Piazza del Duomo torna protagonista al Rally Città di Pistoia: la 46ª edizione assegnerà il titolo e i pass per la finale nazionale di Messina Vai su Facebook