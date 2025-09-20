Il Rally Città di Schio sorride a Pasa-Brugnaro

Tuttorally.news | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima vittoria in carriera per il pilota padovano dopo una bella battaglia con l’idolo di casa Efrem Bianco. Una giornata tipicamente estiva ha fatto da cornice al 33° Rally Città di Schio, l’edizione del grande ritorno sulla scena nazionale dopo un anno di pausa e con una nuova realtà organizzativa alle spalle, EMI – Eventi Motorsport Italia. Sul campo, tanto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rally - citt

Cerca Video su questo argomento: Rally Citt224 Schio Sorride