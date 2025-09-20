Il raduno internazionale Vespa Explora Sicily passerà anche da Catania

Cataniatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 al 21 settembre la Sicilia diventa una grande pista d’onore per gli appassionati delle due ruote con Vespa Explora Sicily, il tour internazionale che partirà e si concluderà a Marsala. In sella alle storiche regine di casa Piaggio, circa novanta vespisti provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raduno - internazionale

In Valle Vigezzo torna il Raduno internazionale dello spazzacamino

Cava de' Tirreni: tanta curiosità per il 2° raduno internazionale Vespa Club

In Val Vigezzo il raduno internazionale degli spazzacamini

Il raduno internazionale Vespa Explora Sicily passerà anche da Catania.

raduno internazionale vespa exploraPer il suo ventennale raduno del Vespa Club Napoli sul lungomare - Per il ventennale del Vespa Club Napoli raduno internazionale sul lungomare Caracciolo di Napoli dove, il 20 e il 21 settembre prossimi, confluiranno mille Vespa da tutta Europa. Scrive ansa.it

raduno internazionale vespa exploraVespa Club Napoli: raduno internazionale per i 20 anni sul lungomare - Il 20 e 21 settembre 2025 il Vespa Club Napoli festeggia i 20 anni con un raduno internazionale sul lungomare Caracciolo. Riporta napolike.it

Cerca Video su questo argomento: Raduno Internazionale Vespa Explora